Un dimanche sous la pluie

Ce matin la pluie arrose copieusement notre pays avec 10 à 15 mm prévu. Un orage reste possible, le vent souffle à 50km/h et les températures affichent 7 à 10 degrés sur l’est et le centre et 14 à la côte.

Cet après-midi la perturbation quitte le pays accompagné d’averses. En bord de mer le vent souffle en rafale pour atteindre 50 à 60 km/h. Les maximas de saison varient entre 9 et 16 degrés.

Ce soir et cette nuit il y aura encore quelques ondées mais le temps redeviendra sec avec un thermomètre affichant 4 à 9 degrés.

Demain matin le temps sera sec mais les nuages s’imposeront face aux éclaircies.

L’après-midi le temps reste sec avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation en fin de journée via le littoral. Les maximas afficheront 11 à 15 degrés