Un dimanche sous la pluie avant un lundi au soleil

Couleur du ciel pour ce matin © METEONEWS Les provinces de Hainaut et de Namur sont placées sous avertissement orange jusqu’à ce soir, 20h, par l’Institut Royal Météorologique. Il a d’ailleurs déjà plu abondamment sur certaines régions. Ce matin, il pleut encore sur toutes les régions mais les pluies les plus fortes sont toujours attendues sur l’axe Mons – Bruxelles – Anvers. Le vent souffle toujours fort au Sud du Sillon Sambre et Meuse avec des rafales allant jusqu’à 80km/h. Il fait remarquablement doux, les températures maximales seront d’ailleurs atteintes dans le courant de la matinée avec 13 à 17°C.

La couleur du ciel pour cet après-midi © METEONEWS Dans le courant de l’après-midi, la zone de pluie va se décaler vers l’Est. Des pluies plus fortes arriveront donc sur les provinces de Liège et de Luxembourg. Le temps se calmera sur l’Ouest et on retrouvera même des éclaircies au littoral. Nous perdrons quelques degrés par rapport à la matinée avec des températures comprises entre 13 et 15°C. Dans la soirée, la zone de pluie va rapidement quitter notre pays. La nuit sera étoilée avec un ciel dégagé. Il fera frais avec 7 à 10°.

Couleur du ciel pour demain © METEONEWS Demain, la journée s’annonce lumineuse avec, en matinée, quelques nuages bas sur l’Est du pays. Les nuages seront davantage présents dans l’après-midi mais le soleil parviendra tout de même à garder une place de choix dans le ciel. Localement, sous un nuage plus épais, on n’exclut pas une petite ondée sur l’Ouest. Le vent sera plus calme et les maxima iront de 13° sur les hauteurs à 18° dans le Centre.

Retour de la pluie mardi

5 images La tendance pour les prochains jours © METEONEWS