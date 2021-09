Un des anciens messieurs météo de la RTBF donnera son nom à une tempête

L’Institut Royal Météorologique nous informe que Jean-Louis Van Hamme qui fut météorologue à l’institut mais également le premier présentateur météo de la RTBF relié à l’IRM donnera son nom à une tempête. Il fait partie de la liste des noms de tempête de la saison 2021-2022 qui ont été communiqués ce premier septembre, premier jour de l’automne météorologique.

A l’instar des ouragans dans l’océan Atlantique aux Etats-Unis (dernièrement : IDA), les services météorologiques européens donnent des noms aux tempêtes. Souvenez-vous de Dennis, Ciara, … Toutes les tempêtes ne sont pas nommées. Il y a des critères qui sont déterminés par les services météorologiques. Pour une communication plus claire, la France, l’Espagne, le Portugal, le Luxembourg et la Belgique donneront le même nom à chaque forte tempête qui traverse plusieurs pays européens. Dans le futur, tout sera coordonné par un groupement d’instituts météorologiques européens (EUMETNET). Toutes les informations et la liste européenne des noms de tempêtes se trouvent sur le site internet de l’IRM.