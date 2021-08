Un ciel variable et quelques averses au programme de la météo de ce jeudi

La météo - 05/08/2021 Les prévisions en Belgique

© RTBF - DREAMWALL Les nuages seront assez nombreux en matinée et les éclaircies auront parfois du mal à percer cette couche nuageuse, mais le temps sera sec sur presque toutes les régions. Une averse locale n’est pas exclue sur la province de Luxembourg. Les éclaircies les plus larges sont prévues entre la capitale et la Campine. Les thermomètres afficheront en fin de matinée 15°C en haute Belgique, 17 à 18°C sur le reste de la Wallonie et à la côte, et 20 à 21°C partout ailleurs.

© RTBF - DREAMWALL Le ciel restera très nuageux aussi l’après-midi, avec tout de même quelques éclaircies. De nouvelles averses plutôt faibles sont attendues sur une majeure partie du territoire. On devrait conserver un temps sec du Hainaut à la région bruxelloise. Les températures remonteront légèrement pour atteindre 16 à 17°C en Ardenne, 20 à 21°C le long du sillon Sambre et Meuse et au littoral, et 23°C dans les autres régions.

En cours de soirée et de nuit, une zone de pluie traversera notre pays d’Ouest en Est. Le vent soufflera plus fort avec des rafales de 30 à 50 km/h. Les minima seront compris entre 12 et 16°C.

Le temps restera humide et frais ces prochains jours

Demain matin, la zone de pluie s’attardera sur le sud-est du pays, tandis qu’ailleurs c’est un ciel de traîne qui se mettra en place avec une alternance d’averses et de temps plus sec avec quelques éclaircies. Pas d’amélioration attendue pour l’après-midi : les nuages seront toujours assez nombreux et ils seront par moments accompagnés d’averses. Le vent se renforcera avec des rafales jusqu’à 60 km/h. Les maxima se maintiendront entre 17 et 23°C. Les premières tendances pour le week-end ne sont pas vraiment réjouissantes : il y aura toujours un risque d’averses entrecoupées d’éclaircies. Les averses seront plus intenses samedi, mais plus fréquents dimanche après-midi. Les maxima resteront bloqués entre 17 et 22°C. Encore des averses attendues pour la journée de lundi avant le retour de quelques jours plus secs et plus lumineux dès mardi.