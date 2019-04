Un avant-goût d'été et des températures proches des records

Le ciel est bleu et le soleil domine largement ce dimanche matin.

Après-midi, le thermomètre atteindra 19°C à la mer, 20 à 21°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 à 25°C partout ailleurs. En Campine, on pourrait à nouveau atteindre 26°C par endroits. Il faudra toujours bien se protéger du soleil et bien s'hydrater. L’indice UV sera de 5 sur tout le territoire (coup de soleil rapide). Le record de température pour un 21 avril à Uccle, c'était en 1968. On avait atteint 28,2°C. En 1996 et 2011, le mercure indiquait 24,8°C.

La première partie de nuit se passera sous un ciel totalement étoilé. Après minuit, quelques fins voiles de nuages d'altitude arriveront de France et se faufileront discrètement entre les étoiles. Le mercure descendra entre 7 et 10°C.

Encore une belle journée au menu météo lundi. Seuls quelques voiles de nuages élevés dériveront sur le sud du pays en progressant lentement vers le nord.

Après-midi, le vent d'est sera modéré et le mercure grimpera entre 20 et 26°C.