Trevor et Veronica : les 2 cyclones tropicaux qui sévissent en Australie

Deux cyclones touchent l’Australie en même temps. Ce samedi matin, c’est le cyclone Trevor qui au moment d’atteindre la terre comme une tempête de catégorie 4 sur 5 sur l’échelle Saffir-Simpson a provoqué des pluies torrentielles et des rafales de vent jusqu’à 250 km/h.

Trevor

Le cyclone Trevor a touché terre sur la côte peu peuplée du Territoire du Nord, près de la ville de Port McArthur dans le golfe de Carpentaria, a annoncé le BOM (Bureau of Meteorology). Les rafales de vent atteignaient les 250 km/h.

Peu de temps après avoir touché la terre, la tempête a été ramenée à une catégorie 3 et elle s’affaiblit davantage au fur et à mesure de ses déplacements à l’intérieur des terres, bien que les responsables aient mis en garde contre de fortes pluies et des inondations.

"Il y a un risque d'inondation éclair", a déclaré Michael Hebb, responsable des opérations d'urgence.

L’armée et la police avaient déjà évacué la plupart des habitants des avant-postes situés sur le chemin de Trevor, dont la plupart sont des communautés autochtones.

Le Bureau de météorologie (BOM) a déclaré que Trevor conduisait "une marée de tempête très dangereuse" le long des régions côtières et que de fortes précipitations devraient provoquer des inondations dans de vastes zones du Territoire du Nord et du Queensland voisin.

Ce dimanche, Trevor devrait laisser 50 à 100 mm de précipitation sur son passage sous des rafales qui avoisineront toujours les 100 km/h.