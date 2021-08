Toujours un ciel gris et de faibles pluies pour ce mercredi

La météo - 18/08/2021 Les prévisions en Belgique

© RTBF - DREAMWALL Ce matin, le temps sera encore humide et on attend de la bruine, sous un ciel encore fort chargé en nuages. Ces faibles pluies devraient concerner surtout le nord et l’est de notre pays. Les températures seront un peu en hausse et en fin de matinée, on attend 15 à 16°C en Ardenne, 17 à 18°C en moyenne et basse Belgique.

© RTBF - DREAMWALL Cet après-midi, pas de changement : le ciel restera très nuageux et les précipitations seront toujours faibles, il y aura encore quelques gouttes principalement à l’est d’un axe reliant Mons et Gand. On pourrait avoir quelques éclaircies au littoral. Les maxima remonteront un peu pour atteindre 16 à 17°C sur les hauteurs, 18°C du côté de Spa et Virton, 19 à 20°C dans les autres régions, ce qui restera tout de même en dessous des valeurs de saison.

Ce soir et cette nuit, les nuages resteront majoritaires avec toujours un risque de quelques pluies de faible intensité et des minima compris entre 11 et 17°C.

Hausse progressive des températures ces prochains jours

Demain matin, il y aura toujours un risque d’averses sur une majeure partie du territoire mais les averses seront faibles et éparses. Le temps devrait être plus sec du Hainaut à la Gaume ainsi que dans la région bruxelloise. L’après-midi, les averses vont pratiquement disparaître. On pourrait même voir le retour de timides éclaircies par endroits. Les maxima seront stationnaires et on attend de 15 à 20°C. Vendredi, le ciel sera partagé entre passages nuageux et éclaircies. Quelques ondées sont prévues en peu partout. On gagnera quelques degrés avec des maxima de 17 à 23°C. On retrouvera donc des valeurs proches des normales pour la saison. Le retour du soleil est attendu pour samedi avec un temps lumineux malgré quelques passages nuageux. Les maxima seront de nouveau bien agréables, compris entre 22 et 25°C.