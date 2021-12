Toujours de la douceur pour le premier week-end de 2022

Cet après-midi, les nuages se feront plus nombreux, le ciel aura tendance à se couvrir mais quelques belles éclaircies résisteront encore, notamment sur le SE du pays. La douceur restera d’actualité avec 10 à 12 °C sur les hauteurs et jusqu’à 14 °C sur les autres régions.

Grisaille matinale © Pascale Blanspers

La nuit du réveillon, des bancs de grisaille se formeront ici et là, il faut donc s’attendre à des plaques de nuages bas, des nappes de brume et localement du brouillard surtout sur le sud du pays et près de la frontière française. Des éclaircies seront aussi au programme ainsi qu’une grande douceur. Pas de gel à craindre, les minima varieront de 8 à 11 °C.

Samedi 1er janvier, la grisaille matinale pourrait se montrer tenace par endroits mais elle finira pas se dissiper et nous profiterons alors d’un temps lumineux avec du soleil et des voiles nuageux parfois plus épais. Les températures maximales seront dignes d’un mois d’avril avec 11, 12 °C en Ardenne, 14 °C à la Côte et 13 à 15 °C ailleurs.