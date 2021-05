Temps sec mais frais pour ce samedi

Cet après-midi, le ciel sera un peu plus nuageux en général, par contre on profitera de larges éclaircies sur le littoral.

Il fera toujours assez frais avec de 10 à 13° sous un vent faible. Le temps restera sec en général, sauf du côté de Tournai et Gand ou un petit risque d’ondée ne sera pas exclu.

Cette nuit, Le temps restera sec bien que très nuageux et il faudra encore une fois compter sur une fraîcheur marquée.

Et demain, Nuages et ondées généralement faibles s’imposeront sur quasiment toute la Belgique. Seule la frange littorale y échappera, profitant même de larges embellies.

On restera tout de même 5° sous les normales avec 10 à 12° dans le centre et il fera même plus frais sur les hauteurs.

Et pour les prochains jours, le temps restera instable avec des nuages et de la pluie au menu.