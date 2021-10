Temps gris et pluvieux au programme de ce mardi

Ce matin , une perturbation envahira notre pays depuis le bord de mer et les Pays-Bas en nous apportant un ciel gris et de la pluie, dans un premier temps de la région d’Anvers à la province de Liège. Ailleurs, on gardera un temps sec temporairement et même quelques éclaircies près de la frontière française. Le vent de secteur nord-ouest sera sensible et les températures en fin de matinée iront de 7°C dans les Hautes-Fagnes à 14°C au littoral.

© Meteo News

Cet après-midi, le temps gris et la pluie gagneront du terrain et se généraliseront. Les précipitations seront modérées et on attend des cumuls pluviométriques de 5 à 10 litres par m² du Nord à l’Est du territoire et de 1 à 5 l/m² plus au Sud et sur l’Ouest. On retrouvera progressivement un temps plus sec en fin de journée. Sous cette grisaille et ces pluies, les températures maximales ne dépasseront pas 8 à 10°C sur les reliefs ardennais, 12°C le long du sillon Sambre et Meuse, 13°C à Bruxelles et 14°C à Tournai et au littoral.