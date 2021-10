Temps généralement ensoleillé ce dimanche après la dissipation du brouillard

Ce matin , notre pays sera coupé en deux avec, d’une part, du brouillard parfois épais au nord d’un axe passant par Mons, Bruxelles et Hasselt, et d’autre part un temps bien ensoleillé et un peu voilé au sud de cet axe. Mais des bancs de brume et brouillard sont quand même possibles. Les températures en fin de matinée iront de 11 à 14°C.

Ensuite l’après-midi , les grisailles matinales peineront à se dissiper près du littoral et l’ambiance restera brumeuse. Ailleurs, le soleil sera juste accompagné d’un petit voile d’altitude. Nous garderons cette sensation de temps agréable et lumineux sur la majeure partie du territoire avec des maxima compris entre 13°C sur les hauteurs et 17°C en Campine.

Ce soir et cette nuit , des nuages bas envahiront notre pays depuis le bord de mer. Quelques gouttes pourraient s’échapper de ces nuages au littoral. Les minima descendront entre 5 et 12°C.

Demain, les nuages seront plus nombreux que les éclaircies avec quelques faibles averses possibles très localement. Le vent de nord-ouest deviendra modéré et les températures maximales passeront en dessous des normales de saison, elles ne dépasseront plus 9 à 15°C.

Mardi, une perturbation traversera notre pays et nous apportera un ciel gris et de la pluie. Il fera encore un peu plus frais avec des maxima de seulement 10 à 14°C.

La journée de mercredi s’annonce de nouveau bien nuageuse avec quelques ondées sous les nuages les plus épais et tout de même quelques éclaircies. On n’attend pas plus de 9 à 14°C pour les maxima.