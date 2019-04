Temps ensoleillé pour la chasse aux oeufs, gare au chocolat fondu

Durant tout le week-end, nous resterons sous la protection de l'anticyclone scandinave. Le soleil brillera généreusement dans un ciel serein avec tout au plus quelques voiles de cirrus décoratifs. Samedi, les t° maximales atteindront 18° à la côte, 21 en Ardenne et 23 à 24°C ailleurs, le vent de NE restera soutenu. Pour dimanche, toujours un franc soleil, un vent plus faible et des maxima dignes d'un début juillet avec une variation de 20 à 23°C.