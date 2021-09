Temps ensoleillé pour ce dimanche et les prochains jours

© Meteo News Ce matin, quelques bancs de nuages sont encore possibles très localement, mais en général le soleil sera déjà bien présent sur la plupart des régions. Petit coup d’œil sur les températures prévues en fin de matinée : elles seront homogènes, comprises entre 20 et 21°C

Nous garderons ce temps bien ensoleillé et doux aussi l'après-midi, avec tout au plus quelques nuages qui se développeront par endroits mais sans entraver l'impression de beau temps. Sous un vent faible, les températures grimperont encore pour atteindre 21 à 23°C en Ardenne et au littoral, 24 à 25°C dans le centre et jusqu'à 26°C possibles localement.

La soirée et la nuit seront de nouveau bien dégagées, étoilées et douces avec des minima de 11 à 15°C. Des bancs de brume et de brouillard pourront se former en fin de nuit près de cours d’eau et dans les vallées ardennaises.

"Le lundi au soleil, c’est une chose qu’on aura demain"

Pas de véritable changement attendu pour le début de semaine prochaine, nous garderons cette météo estivale. Demain, le ciel deviendra un peu plus laiteux. Un voile nuageux se développera en cours de journée et sera progressivement plus épais. Nous gagnerons encore un degré avec des maxima de 21 à 26°C. Mardi et mercredi, le soleil sera omniprésent, parfois accompagné de quelques nuages d’altitude. Les températures maximales seront encore en hausse et se situeront bien au-dessus des moyennes de saison, on attend jusqu’à 28°C dans le centre pour mercredi après-midi.

