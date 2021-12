Temps doux mais gris ce lundi

Ce soir et la nuit prochaine , une zone de pluie très faible commencera à atteindre le nord de notre pays, on pourra parler sur la moitié nord de très faibles pluies tandis qu’au sud, il fera encore sec. Les minima resteront bien positifs : 3 à 6°C.

Demain mardi, toujours sous la grisaille, cette zone de pluie très affaibli e poursuivra sa lente évolution sur nos régions, il pleuvra très très faiblement sur le sud, moins d’un litre par mètre carré sur la journée. La grisaille se maintien et la douceur également avec des maxima de 6 à 9 ou 10°C. Toujours aussi peu de vent.

Mercredi, jeudi et vendredi, rien ne change : grisaille et douceur, par contre il fera cette fois complètement sec. Les températures diminueront légèrement : (6 à 8°C en moyenne) et les nuits deviendront un peu plus froides. A priori, notre anticyclone va nous maintenir ces mêmes conditions le week-end prochain.