Tempête Ciara : à quoi doit-on s’attendre ?

Ce dimanche la tempête Ciara soufflera sur tout le NO du continent européen, la dépression proprement dite se situera au NO de l’Ecosse, c’est d’ailleurs sur les îles britanniques que les rafales seront les plus importantes demain avec des pointes de 140 à 160 km/h.

Mais chez nous, à quoi doit-on s’attendre ?

Demain, dès le matin, le vent va se renforcer avec des rafales de 70 à 90 km/h. Dans l’après-midi, les bourrasques atteindront 90 à 100 km/h et c’est au passage du front froid en soirée et début de nuit que le vent sera le plus fort, on attend de 110 à 120 km/h voire plus localement et ce tant dans les terres qu’à la côte. Après ce dimanche tempétueux, le vent ne se calmera pas tout de suite puisque lundi, les courants instables s’accompagneront de giboulées et de pointes de vent de 80 à 90 km/h. Les rafales atteindront encore 70 à 80 km/h mardi et ne dépasseront plus 50 à 65 km/h mercredi.

Vous pouvez suivre l'évolution des rafales de vent sur l'animation ci-dessous.