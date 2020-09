Tempête au littoral, neige dans les Alpes : l'automne s'installe ce week-end

L'automne a officiellement débuté ce 22 septembre et le moins que l'on puisse dire, c'est que la météo respecte plutôt bien le "timing" cette année puisque ce premier week-end d'automne sera marqué par le retour en force de la pluie (on en a besoin), du vent, et de la fraîcheur. Et cette fraîcheur va même donner les premières chutes de neige significatives sur les Alpes samedi et dimanche.

Vent de tempête dès vendredi soir Samedi à 0h, rafales de 120 km/h au large et 100 km/ possible sur la bande côtière - © RTBF METEO - DTN Un centre dépressionnaire va passer sur nos régions et cela va déjà engendrer de fortes rafales de vent sur le littoral. On attend des pointes à 100 km/h dès ce vendredi soir. Le vent augmentera aussi à l'intérieur des terres mais de manière moins extrême, les vents les plus forts touchant la Côte d'Opale et les Hauts de France. Animation vent Evolution des rafales la nuit de vendredi à samedi.