Soleil radieux prévu pour ce samedi

© Meteo News C’est une journée encore bien ensoleillée qui nous attend ce samedi. Le soleil brillera dès ce matin, même s’il y aura par endroits un peu de brume. Prudence donc sur les routes car la visibilité peut être réduite temporairement ! En fin de matinée, les thermomètres afficheront 11 à 12°C sur les hauteurs, 13 à 14°C partout ailleurs.

© Meteo News Le soleil continuera de briller sans concurrence cet après-midi. Les températures maximales seront de saison : on attend 15°C sur les reliefs ardennais, 16°C pour Virton, 17°C dans les régions de Mons et de Charleroi mais aussi à la côte et 18°C dans les autres régions.

Nouvelle nuit froide en perspective avec des minima de 3 à 8°C et un ciel généralement bien dégagé. On attend de nouveau la formation de brumes et brouillards en fin de nuit, surtout sur la moitié nord du territoire.

Le ciel sera un peu pus nuageux demain

Demain matin, notre pays sera coupé en deux avec, d’une part, de nombreux nuages bas au nord d’un axe passant par Mons, Bruxelles et Hasselt, et d’autre part un temps ensoleillé et un peu voilé au sud de cet axe. Ensuite l’après-midi, les grisailles matinales se dissiperont et le soleil sera juste accompagné de quelques nuages d’altitude. Nous garderons donc cette sensation de temps agréable et lumineux avec des maxima compris entre 13 et 17°C. Lundi, le ciel sera plus chargé de nuages avec quelques faibles averses possibles très localement. Le vent de nord-ouest deviendra modéré et accentuera un peu l’impression de fraîcheur malgré le fait que l’on observe encore 11 à 15°C. Mardi, à priori ciel de nouveau variable et temps légèrement humide avec de faibles averses un peu partout, il fera plus frais aussi : 9 à 14°C.

