Soleil et fraîcheur encore au programme de ce mercredi

© Meteo News C’est de nouveau une matinée ensoleillée qui nous attend sur toutes les régions ce mercredi. On notera la présence d’un voile nuageux plus épais au fil des heures mais qui n’empêchera pas le temps d’être lumineux. Par contre pour profiter de ces rayons de soleil, il faudra bien se couvrir car les températures seront encore négatives en début de journée : on attend de -4 à -6°C du littoral vers l’intérieur des terres et autour de -10°C dans les Hautes-Fagnes.

© Meteo News Cet après-midi, le voile nuageux continuera de s’épaissir et le ciel prendra progressivement un aspect plus laiteux. Le temps restera sec et toujours assez lumineux. Il fera encore froid avec des maxima qui ne dépasseront pas 2°C en Ardenne et à la côte, 3°C attendus pour Tournai (près du cube de Viva For Life) et à Bruxelles, et 4°C aux environs de Namur et de Liège. La prudence s’impose sur les routes car il y a un risque de verglas. L’Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement jaune concernant un risque de conditions glissantes sur tout le pays.

Dans le courant de la soirée et de la nuit, des nuages se formeront un peu partout. Cela aura pour effet que les températures seront moins basses que les nuits précédentes : -2 à +2°C attendus pour les minima.

5 images © Meteo News

Une météo plus nuageuse mais plus douce pour ces prochains jours

Demain, un changement de temps s’amorce avec l’arrivée d’une perturbation qui nous apportera surtout plus de nuages, même si des éclaircies resteront possibles sur la plupart des régions. En revanche, le temps sec se poursuivra. Les températures remonteront nettement et les thermomètres afficheront de 4 à 9°C l’après-midi. Vendredi, jour du réveillon de Noël, le temps s’annonce un peu plus humide avec de nombreux nuages et quelques faibles pluies. Le vent sera orienté au secteur sud et nous amènera encore de l’air assez doux, les maxima se situeront entre 6 et 11°C. Pour le jour de Noël, pas de gros changement en perspective : le temps restera humide, très nuageux et doux pour la saison avec des maxima de 8 à 10°C. Les pluies seront faibles et éparses, elles concerneront principalement la moitié nord de notre pays.

5 images © Meteo News