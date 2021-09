© Meteo News Cette journée s’annonce de nouveau bien ensoleillée. Quelques bancs de nuages bas pourraient résister par endroits ce matin, notamment sur la Campine. Ailleurs, le soleil sera déjà bien présent. Les températures seront douces en fin de matinée, comprises entre 19 et 21°C.

Les conditions resteront estivales cet après-midi avec toujours un franc soleil, parfois accompagné de quelques nuages de beau temps. Les maxima seront bien agréables et on attend 21 à 22°C sur les reliefs de l'Ardenne et à la côte, et de 23 à localement 25°C dans les autres régions.

En cours de soirée et de nuit, le ciel sera généralement bien dégagé et les températures minimales descendront entre 10 et 14°C.

Le soleil nous accompagnera encore les prochains jours

Demain sera très similaire à aujourd’hui : nous garderons ce temps bien ensoleillé et doux, avec tout au plus quelques nuages qui se développeront par endroits mais sans entraver l’impression de beau temps. Les températures grimperont rapidement pour atteindre 21 à 25°C l’après-midi. On pourrait même dépasser les 25°C localement. Pas de changement attendu pour le début de semaine prochaine, nous garderons cette météo estivale. Les températures maximales seront même progressivement en hausse et se situeront au-dessus des moyennes de saison, on attend jusqu’à 27°C dans le centre mercredi.

