Soleil et douceur au menu météo de ce jeudi

La météo - 28/10/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteo News Ce matin, il faut s’attendre à quelques rares bancs de brume, surtout en Ardenne et dans la province d’Anvers, mais tout cela se dissipera rapidement. Ailleurs, le ciel sera complètement dégagé. La douceur sera déjà présente dès le lever du jour et en fin de matinée, les thermomètres afficheront 9 à 11°C sur les reliefs, 12 à 13°C dans le centre et au littoral, et 14°C dans le nord du pays.

© Meteo News Pas de changement attendu pour cet après-midi, le ciel restera bien bleu et le soleil dominera largement sur l’ensemble des régions. Le vent sera orienté au secteur sud et nous amènera de l’air doux. Les températures maximales atteindront 12 à 13°C entre Botrange et Saint-Hubert, 16°C de Mons à Namur, près de Virton et à la côte, 17°C pour Liège, Bruxelles et Tournai, et jusqu’à 18°C sur la Campine.

La nuit prochaine s’annonce bien étoilée. Quelques rares bancs de brume se formeront sur l’Ardenne. Les températures minimales resteront largement positives, comprises entre 8°C sur les hauteurs et 12°C près du bord de mer.

Encore une belle journée demain avant le retour de la pluie

Demain, il fera toujours aussi doux puisque les maxima pourraient encore atteindre 18°C dans le centre, 13 à 17°C sur les autres régions. La météo sera une nouvelle fois bien ensoleillée partout le matin. En cours de journée, le ciel se voilera mais restera globalement lumineux. Par contre, les nuages deviendront plus épais sur la Flandre occidentale et le Hainaut, et quelques gouttes seront possibles vers le milieu d’après-midi. Le temps se dégradera plus franchement à partir de samedi puisqu’on attend l’arrivée d’une zone de pluie. Les maxima se maintiendront entre 12 et 17°C. A priori, la journée de dimanche se déroulera avec un temps assez instable, de nombreuses averses et du vent. Maxima de 14 à 19°C. Nouvelles précipitations attendues dès lundi. Le vent de sud-ouest se renforcera encore un peu et les températures seront en baisse, elles ne dépasseront plus 9 à 14°C.

