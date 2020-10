Septembre 2020 : chaud, très ensoleillé et une fin de mois extrêmement humide

Nous sommes le 1er octobre, c’est donc le moment de faire le bilan climatologique de septembre 2020. Alors que l'automne s'est bien installé avec de nombreuses averses et des températures souvent trop basses pour la saison, on retiendra un mois de septembre chaud, ensoleillé et très humide.

2 nouveaux records de chaleur

Pour résumer, il a fait très chaud. Souvenez-vous, les 14 et 15, les températures s'envolent au-delà de 30°C. Le 15 nous avons même battu deux nouveaux records de chaleur. Ce jour-là, la température maximale à Uccle est montée jusqu’à 34,3°C, soit presque 2°C au-dessus du précédent record, qui lui datait du 4 septembre 1929 (32,8°C). Du côté de la valeur la plus élevée, elle a été observée à Dilbeek avec 35,6°C. Autre record pour un 15 septembre c'est la date la plus tardive de l’année à laquelle la température a atteint 30°C à Uccle. Le précédent record datait du 13 septembre 2016, avec 31,2°C.

Une fin septembre extrêmement humide

La troisième décade de septembre fut très humide. Alors que les 23 premiers jours, il n'a presque pas plu, les 7 derniers jours ont été particulièrement arrosées avec 98 mm. C’est un nouveau record de précipitations pour la troisième décade depuis le début des mesures en 1901. Le record précédent datait de 1974, avec 72,3 mm. Le total mensuel de précipitations a atteint 101,8 mm à Uccle (normale : 68,9 mm).

Très ensoleillé

Point de vue ensoleillement, le mois de septembre a été très ensoleillé avec un total mensuel de 197h et 3 minutes à Uccle (normale : 143h 04min). Cette durée est même légèrement supérieure à celui du mois précédent, en août (190h 50min, normale : 189h 32min).