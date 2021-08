Retour du soleil ce mercredi

La météo - 11/08/2021 Les prévisions en Belgique

La couleur du ciel ce matin © DREAMWALL - RTBF Ce matin, on peut avoir un peu de brume voire du brouillard par endroits particulièrement en Ardenne, mais l’ambiance est claire. S’il fait un peu frais en tout début de matinée, de 9° à 11° à 8h du matin, les éclaircies vont faire monter les températures.

La couleur du ciel pour cette après-midi © DREAMWALL - RTBF Cette après-midi, on gardera des passages nuageux mais les éclaircies seront très belles, tout particulièrement entre le bord de mer, Bruxelles et le nord du Hainaut. Ce temps plus ensoleillé fera monter les maxima, l’ambiance sera douce mais sans excès avec 19°C à Botrange, 21° à St Hubert et à Ostende, 23° à Mons et à Bruxelles et 24° à Namur et à Liège.

5 images Les températures de cette après-midi © DREAMWALL – RTBF

Ce soir et cette nuit, le temps restera calme. Des nuages bas pourront à nouveau se former dans les cuvettes ardennaises en toute fin de nuit. Les minima seront assez homogènes, compris entre 12 et 13°.

Une bouffée de chaleur pour la journée de demain

Demain matin, du soleil et juste quelques voiles nuageux d’altitude pour l’accompagner. Dans l’après-midi, quelques cumulus se développeront mais ils ne gâcheront pas l’impression de beau temps. Les températures seront estivales, comprises entre 23° à la mer et sur les hauteurs et on montera jusqu’à 27° à Namur, Liège, Bruxelles, Mons et Anvers. Le ciel sera bien dégagé dans la nuit de jeudi à vendredi… des conditions idéales pour observer les étoiles filantes. Les jours suivants, nous perdrons quelques degrés et les nuages seront un peu plus présents.

Les éclaircies seront encore larges vendredi, tout spécialement à la mer. Les maxima afficheront 22 à 25°.

Le week-end sera un peu plus nuageux avec une petite ondée possible du littoral à la Campine anversoise. Les maxima fléchiront légèrement pour s’établir entre 21 et 24°.