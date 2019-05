Retour de la neige en plein mois de mai ?!

L’or blanc sera de retour très temporairement dans la nuit de vendredi et samedi en tout début de journée samedi. Nous pourrions même avoir une petite accumulation de 6 cm durant quelques heures au-dessus de 500 mètres et 1 à 3 cm au-dessus de 400 mètres. Ailleurs, de fréquentes giboulées, un vent fort et des températures inférieures à 10°C en Wallonie. Evidemment la neige va fondre dès le milieu de matinée, lorsque les températures remonteront. Néanmoins, il s’agira d’être prudent sur la route surtout si vous avez déjà déchaussé les pneus hiver.

En attendant, la nuit prochaine sera calme sauf sur les régions le plus à l’Est. Nous aurons encore quelques averses qui traineront toujours demain matin le long des frontières allemandes et luxembourgeoises.

Ce vendredi après-midi, sous un vent modéré, le ciel alternera entre les nuages et les éclaircies. Sous les nuages plus menaçants, nous pourrions avoir localement quelques gouttes depuis l’Ouest du Hainaut jusqu’en province de Luxembourg en passant par le Brabant wallon. Les températures s’établiront de 7°C à 12°C.