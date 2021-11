Réchauffement climatique : quand l'agriculture est à la fois le problème et la solution

Prenons un cas concret : le maïs. On le produit en masse et il est relativement facile à cultiver. L’une des contraintes pour en produire, c’est l’eau… Quel intérêt donc, à l’avenir, d’en planter dans le Sud de la France, là où les précipitations vont diminuer ? Il faudra sans doute songer à le planter plus au nord, vers la Scandinavie par exemple.

Nous sommes pour l’instant dans une logique de monoculture : une parcelle pour une plantation. On le sait à présent (ou on le découvre peu à peu), ce n’est ni bon pour les sols, ni pour le climat. Il faut donc s’attaquer à ce modèle et le repenser de fond en comble, par exemple via la permaculture. L’idée de base de ce concept (en le résumant à son essence) c’est de mélanger, par exemple, les variétés cultivées pour qu’elles se complètement et se "soutiennent" mutuellement. Envisager la permaculture à plus grande échelle (plus qu’au niveau de notre petit potager) impliquerait de revoir complètement le système : impossible bien sûr de moissonner un champ en permaculture… Par contre, chacun, à son niveau, peut l’envisager plutôt facilement !