Réchauffement climatique : les conséquences concrètes d’une augmentation de la température

Le plus évident : une augmentation de la température

Prenons d’abord le paramètre le plus évident quand on parle de réchauffement climatique : la température. En Belgique, grâce aux relevés effectués à Uccle, la station de référence de l’IRM, on peut suivre l’évolution de la température sur une longue période. Le graphique ci-dessous reprend la courbe de tendance et montre clairement la croissance de la température moyenne annuelle. Et depuis 1954, cette croissance connaît une nette accélération.

L’IRM a donc observé en Belgique une augmentation depuis 1890 de la température annuelle moyenne de 1,9 °C. Ces chiffres montrent, au cas où vous en douteriez encore, que le réchauffement climatique concerne aussi notre pays. Et ce sont surtout les dernières années qui ont été les plus chaudes. Dans le top 5, on retrouve 2019, 2011, 2014, 2018 et bien sûr 2020 avec une t° moyenne de 12,2°C. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le réchauffement est le plus important en hiver. En effet, on note une tendance à la baisse des journées et des nuits froides. Les jours d’hiver avec une température maximale inférieure à 0°C diminuent ainsi que les jours de gel lorsque la t° minimale est négative. Bref, les hivers sont plus doux et forcément ça joue dans le calcul de la température annuelle moyenne. Une histoire de surfaces terrestres et d’océans Mais… alors que le réchauffement mondial pour l’année 2020 est de 1,2 °C, comment expliquer que le réchauffement de la Belgique atteint pour cette même année 1,9°C ? Tout simplement parce que la valeur du réchauffement global prend en compte l’augmentation de températures au niveau des surfaces terrestres mais aussi des océans. Et les océans ne réagissent pas de la même façon au réchauffement, ils ont une inertie thermique plus importante, cela signifie qu’ils ralentissent le réchauffement. Et comme les océans couvrent 70% de la surface de notre planète, ils jouent un rôle important et permettent de diminuer l’excès de chaleur dû au gaz à effet de serre. Voilà pourquoi le réchauffement en Belgique est plus important que sur la Terre dans sa globalité.

Des vents moins forts dans nos régions

© Tous droits réservés Un peu de théorie pour commencer cet épineux sujet des vents : la dynamique atmosphérique. Pour schématiser, la Terre est balayée par un courant d’air entre l’équateur et les pôles. Plus la différence de température entre ces "endroits" est importante, plus les vents sont forts. Si la Terre cessait de tourner (on vous l’accorde, cela causerait quelques autres problèmes…), la masse d’air des pôles descendrait directement vers l’équateur via un flux de nord (et l’air plus chaud irait vers les pôles). Puisque la Terre tourne (ouf !), tout est dévié vers l’est, ce qui explique, dans nos régions, des vents dominants d’ouest en est. C’est la raison pour laquelle on recommande d’hydrofuger les façades des maisons côté ouest / sud-ouest plutôt que côté est par exemple !