Réchauffement climatique : la Belgique, futur pays du vin ?

A contrario, évidemment, cette hausse des températures risque de limiter les possibilités de culture dans le Sud de la France : les cépages que l’on pourra planter seront moins nombreux, d’autant plus que la vigne résiste mal aux coups de soleil et de chaleur ! Comme toujours, l’excès nuit en tout.

Partant de ce principe, le réchauffement climatique serait donc plutôt bénéfique pour nos régions au niveau de la viticulture : avec des températures moyennes en augmentation et des températures maximales en hausse, le raisin sera plus sucré, le vin potentiellement meilleur, et la possibilité de cultiver de nouveaux cépages sera de la partie. " Que du bon " a priori ! C’est bien sûr schématique : le sucre ne convient pas à tous les vins, un pétillant (méthode champenoise) demandera à l’inverse un vin acide plutôt que sucré… sinon les bulles ne se forment pas !

Ce sera à confirmer au fil des études et des projections futures des modèles météorologiques et climatiques à venir, mais les années futures devraient être plutôt bénéfiques pour la culture viticole en terme de pluviométrie dans nos régions. On se dirigerait vers des précipitations plus importantes en hiver alors qu’elles diminueront en été : on limitera ainsi les risques de mildiou et les nappes phréatiques auront tendance à bien se recharger en hiver. Tout bénéfice pour les pieds de vignes qui puisent profond avec leurs racines pour récupérer cette précieuse eau.

À nouveau, cela s’annonce moins réjouissant pour le Sud de l’Europe puisque la chaleur et la sécheresse y seront d’autant plus présentes… et la vigne aura bien du mal à tenir le coup.