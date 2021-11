Réchauffement, changement, dérèglement climatique : plusieurs termes, plusieurs réalités

Après une petite recherche au dictionnaire, le réchauffement climatique est défini comme une modification du climat de la Terre, caractérisée par un accroissement de la température moyenne à sa surface.

Depuis des dizaines d’année, on calcule la température moyenne mondiale grâce à 5 sources internationales différentes. Il est donc tout à fait possible de suivre l’évolution de cette température moyenne à travers le temps. Et les constatations sont sans appel : depuis le début de l’ère industrielle, la planète s’est réchauffée de 1,2°C. Et ce réchauffement s’accélère toujours plus.

L’Organisation de la Météorologie Mondiale (OMM) tire d’ailleurs des constats alarmants : la décennie entre 2011 et 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée, la palme de l’année la plus chaude revenant à 2020.

Selon le GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : "la surface terrestre à l’horizon 2100 par rapport à la période 1986-2005 variera de 0,3 à 1,7 °C pour les scénarios les plus ambitieux en matière de réduction des émissions, et de 2,6 à 4,8 °C pour les scénarios les moins ambitieux".