Quelques flocons se mêleront à la pluie ce vendredi

Ce matin , une nouvelle perturbation arrive par l’ouest, avec de la pluie, parfois mêlée de flocons. Le temps sera encore temporairement sec mais gris sur les régions plus à l’est. Du brouillard peut réduire la visibilité par endroits au sud du sillon Sambre-et-Meuse, prudence si vous devez prendre la route. Les thermomètres afficheront de -3 à 0°C sur la Wallonie et de 1 à 2°C sur la moitié nord du territoire.

Ensuite, la perturbation progressera vers l’est cet après-midi avec toujours ce risque de pluie sur la moitié nord du pays, de pluie et neige mêlées au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Il s’agira de chutes de neige au-delà de 400 m d’altitude. L’ambiance sera toujours hivernale avec des maxima de -1 à +1°C en Ardenne, 2 à 5°C dans le centre et 7°C près du bord de mer.

Ce soir et cette nuit, on attend le passage de nouvelles zones pluvieuses sur l’ensemble des régions et les précipitations seront parfois conséquentes. Les minima resteront positifs, compris entre 1 et 6°C des hauteurs vers la côte.