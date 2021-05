Quel temps pour l'ouverture des terrasses?

Dimanche, ce sera encore mieux , puisqu' on dépassera la barre des 20 °C avec 22, 23 °C à la côte et sur les hauteurs et 24, 25 °C sur les autres régions.

Après une fin de semaine instable et fraîche, les prévisions météo annoncent une belle douceur pour ce week-end. En effet, pour samedi, les températures maximales devraient atteindre 15 °C en Ardenne, 17 de Namur à Liège, 18 dans le centre et à la côte et jusqu'à 19° en Wallonie picarde.

Pour savourer un bon moment en terrasse, il faudra bien choisir son endroit. En effet, samedi, une perturbation s'avancera du littoral vers le centre apportant de nombreux nuages et quelques gouttes. Il vaudra donc mieux se trouver dans le SE de la Belgique pour rester au sec mais sous un ciel voilé.

Dimanche, des averses sont à craindre sur la côte et les provinces de Flandre occidentale et orientale. Ailleurs, on devrait y échapper et plus on ira vers l'Ardenne et plus le soleil sera généreux.