Premier épisode hivernal ce week-end

Ça y est, les premiers flocons sont là ! Cet après-midi, la perturbation qui glisse sur le pays apporte les premiers flocons sur les hauteurs, dès 300-400 mètres d’altitude. Sur les autres régions, quelques flocons se mêleront aux gouttes de pluie. Les températures maximales resteront basses avec 1 °C à St Hubert, Spa et Botrange, 3 à Charleroi, 4 à Namur, 5 à Bruxelles et Tournai et 7 à Ostende.

Prudence sur les routes

2 images Avertissement conditions glissantes © Tous droits réservés

L’IRM a émis un avertissement pour conditions glissantes entre ce vendredi 16h et samedi 01h. Les provinces de Liège, Luxembourg et Namur sont placées en jaune au vu des quantités de neige attendues. De plus, les températures minimales seront négatives ou proches de 0°. On attend -2 °C sur les hauteurs, 0 °C le long du sillon Sambre et Meuse, 1 °C à Gand et 2 °C à Ostende. La neige tombera abondamment en soirée sur la Gaume et le pays d’Arlon, une bonne dizaine de cm par endroits. Puis au fil des heures, les précipitations vont faiblir et une amélioration va se dessiner par l’ouest, le temps y deviendra sec mais toujours très nuageux.

Encore de la neige

2 images Cumuls neigeux de vendredi à dimanche © Tous droits réservés