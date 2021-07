Précipitations importantes en ce début de semaine : le point sur la situation

En ce début de semaine, notre pays sera sous l’influence d’une dépression actuellement centrée la France. Une zone pluvieuse intense remontera de France déjà dans le courant de la nuit prochaine et stagnera sur notre territoire durant la journée de demain. Les précipitations seront soutenues sur la plupart des régions. Mais on notera tout de même un dégradé : les pluies les plus intenses sont attendues sur le sud-est du royaume et les pluies seront plus faibles en allant vers le littoral. Les cumuls de pluie sur 24h pourront atteindre 5 à 15 litres d’eau par m² sur l’ouest du pays et de 20 à localement 60 l/m² sur les autres régions. Le risque d’inondations sera bien réel et plusieurs cours d’eau risquent également de déborder ou de passer en pré-alerte de crue.