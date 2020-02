Pourquoi vos pâtes étaient-elles meilleures le 20 janvier dernier grâce à la météo ?

D’autre part, vous avez peut-être également mis un peu plus de temps avant que l’eau de vos pâtes ne se mette à bouillir ce jour-là.

L’Institut Royal Météorologique l’a confirmé lors de la sortie de son traditionnel bilan climatologique du mois de janvier 2020 , nous avons battu un record de haute pression le 20 janvier dernier : 1048,3 hPa, la pression atmosphérique n’avait jamais été aussi élevée depuis le début des relevés météorologiques. Voilà qui devrait vous rassurer : non, votre baromètre ne devenait pas fou.

Pourquoi ? L’ébullition d’un liquide dépend également de la pression

Diag eau - © Tous droits réservés

Il s’agit de la loi de Clapeyron qui détermine à quelle température l’eau va bouillir en fonction de la pression.

Lorsque la pression augmente, il faudra chauffer davantage pour que l’eau passe de l’état liquide à l’état gazeux. Au fond de la mer, il existe des sources d’eau très chaude, à plus de 300 °C et l’eau reste liquide. Certains touristes connaissent les sources de Bouillante (cela ne s’invente pas) en Guadeloupe. Une source est d’ailleurs exploitée pour fournir une partie de l’électricité à l’archipel (6 ou 7%). En revanche, lorsque la pression diminue, ce qui est le cas en altitude (en haute montagne par exemple), l’eau commencera à bouillir plus vite ! Au sommet du mont Blanc, l’eau bout à 85 °C.