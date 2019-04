Pourquoi des orages si violents ce dimanche soir dans le Hainaut ?

Vous en avez certainement entendu parler, de violents orages ont éclaté ce dimanche. Le Hainaut a été particulièrement touché par ces brusques intempéries et notamment la région de Charleroi.

Ainsi par exemple du côté de Houdeng, on a observé de la grêle et même de la neige sous un orage. À la Louvière, les pompiers ont dû intervenir pas moins de 70 fois en quelques heures pour faire face aux caprices du temps et surtout aux nombreuses caves inondées.

Cette situation météo était prévue. En effet nous vous avions annoncé une dégradation du temps en soirée avec des averses et des orages. Une perturbation déstructurée en provenance de la France a glissé sur notre pays.

Dans l’après-midi la masse d’air est devenue plus instable.

Par définition, le terme instable signifie "qui est mobile, change constamment, varie facilement ou est en déséquilibre". Et bien en météo, c’est la même chose ! Un temps instable veut dire que le temps est inconstant. On peut passer brusquement de l’éclaircie au ciel menaçant puis à l’averse.

L’instabilité de l’atmosphère est propice au développement d’averses et d’orages. Le contraste thermique y est pour quelque chose. Plus la différence de température est importante en l’air en surface et l’air en altitude, plus l’atmosphère sera instable.