Plus calme ce jeudi

C’est une situation assez calme qui se présente à nous, on note de très faibles gelées sur les hauteurs seulement. Une dernière petite averse très faible est possible au réveil, sur l’Ardenne, cela peu donner quelques flocons épars, mais pas de quoi rendre la situation dangereuse. Le ciel aura tendance à de dégager à partir de l’ouest, les nuages resteront un peu plus denses sur le sud-est du pays.

En cours de journée, temps quasiment sec, à une petite averse près sur le sud-est, mais cela restera très faible. Les éclaircies seront bien présentes sur le nord et le centre. Le vent est aussi beaucoup plus discret qu’hier, il restera faible de secteur sud-ouest. Côté températures, on restera dans des valeurs de saison : 1 à 2°C en Ardenne, 4°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 5°C sur Bruxelles et le centre en général, 6 à 7°C sur l’extrême ouest.

Ce soir et la nuit prochaine , une zone pluvio-neigeuse va aborder assez rapidement l’ouest de notre pays et elle se déplacera rapidement vers toutes les régions. La limite pluie-neige devrait se situer à 300m d’altitude. Dès lors c’est au sud du Sillon Sambre-et-Meuse que l’on verra de la neige ou de la neige fondante. Il s’agira de pluie et de grésil ou neige fondante en plaine. Les minima afficheront -1°C sur les hauteurs où la neige pourrait localement s’accumuler entre 1 et maximum 5 cm, par contre ce sera 2 à 3°C dans les autres régions.

Demain vendredi, on sera donc vigilants le matin sur l’Ardenne. Les éclaircies reviendront sur l’ouest puis le centre, il y aura encore quelques averses hivernales sur les reliefs. L’après-midi, ciel de traîne pour tout le monde, on alternera donc éclaircies mais aussi nuages menaçants avec des petites giboulées, grésil, pluie et flocons mouillés sur l’ouest et le centre, encore quelques flocons sur l’Ardenne mais plus d’accumulation. Maxima de 1 à 2°C sur les hauteurs et 5 à 7° du centre vers l’ouest. Le vent de sud-ouest se renforcera sensiblement : rafales de 60 km/h.

Samedi, nouvelle zone pluvio neigeuse mais avec une limite pluie-neige à 450m. Seule la Haute Ardenne verra un peu de neige tenir temporairement au sol. Journée grise et un peu plus douce : 4 à 8°C. Le vent reste soutenu de secteur sud, rafales de 50 km/h.

Dimanche, entre éclaircies et passages nuageux, ce sera plus lumineux que samedi avec encore ça et là une petite averse résiduelle. Ciel changeant et maxima de 2 à 7°C.

Lundi, retour des nuages mais pas de pluie avant la soirée.