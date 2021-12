Persistance de la grisaille ce mardi

Quelques petites averses quittent le pays par le sud-ouest en fin de nuit. D’une manière générale ce mardi, on note pas mal de grisaille avec un temps sec qui s’installe dans le courant de la matinée. La douceur est déjà bien présente. On note également des visibilités limitées, notamment sur les reliefs. Si une éclaircie se développe, ce sera essentiellement sur l’ouest du pays mais ce sera assez timide.

© Meteonews

Cet après-midi une zone de pluie très affaiblie approchera le nord de nos régions, quelques gouttes seront possibles sur le Flandre et à la limite Bruxelles. Plus au sud, on devrait garder un temps sec mais toujours un ciel fort gris. Le vent de sud-ouest restera très faible et les températures restent agréables pour la saison : 5 à 7°C en Ardenne, 8 à 9°C dans le centre et 10 à 11°C sur l’extrême ouest et la Côte.