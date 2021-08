Pas de changement pour la météo de ce lundi : beaucoup de nuages avec un risque d’averses

Ce matin , les nuages seront bien nombreux et ils donneront quelques averses sur une majeure partie du pays, seul le nord de la Flandre restera au sec. Les averses seront généralement faibles et entrecoupées de quelques éclaircies. En fin de matinée, les thermomètres afficheront 15°C sur les reliefs et de Mons à Liège, 16 à 17°C sur la plupart des autres régions et 18°C dans l’extrême sud du pays.

Le ciel sera toujours changeant l’après-midi et le risque d’averses persistera. Ce sera même plus instable au sud du sillon Sambre et Meuse avec un risque d’averses orageuses. Par contre, le temps restera sec et même plutôt lumineux au littoral et de l’est de la Campine aux alentours de Liège. Sans surprise, les maxima resteront bloqués en dessous des moyennes de saison et ne dépasseront pas 16 à 17°C en Ardenne et près du bord de mer, 18°C le long du sillon Sambre et Meuse, 20°C pour Virton, Tournai, Bruxelles, et la Campine.