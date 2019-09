Ouragan Dorian, Typhon Lingling, le point sur la situation cyclonique dans le monde

Dans le bassin atlantique, l’ouragan Dorian (957 hectopascals en son centre) s’est intensifié et est repassé en catégorie 3 sur 5 de l’échelle Saffir-Simpson. Ce cyclone tropical redevient un ouragan majeur. Il évolue au large des côtes de la Géorgie et va longer le littoral et pourrait toucher les côtes de la Caroline du Nord demain en milieu de journée en catégorie 2 de l’échelle Saffir-Simpson. En longeant les côtes américaines, il s’accompagne de rafale de vent de 150 km/h et les cumuls de précipitations dépasseront localement les 200 à 300 litres d’eau par m². L’onde de tempête pourra générer des vagues de 5 à 7 mètres et une surcote de plus de 2 mètres.