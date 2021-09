Orages violents en France : quelles conséquences chez nous ?

Des orages touchent actuellement le sud de la France et les quantités de précipitations attendues sont impressionnantes. Des mesures sont bien sûres prises : l'Hérault est placé en vigilance orange par Météo France, tandis que le Gard est passé en vigilance rouge dans la matinée. La circulation des trains a été interrompue entre Nîmes et Montpellier, la circulation des trains TER sur l'axe littoral entre Montpellier et Avignon est interrompue jusqu'à 23h,...

Le temps se gâte chez nous aussi ce mardi, les nuages se font de plus en plus nombreux et les précipitations remontent de France. Elles toucheront toutes les régions d’ici 16h-17h. On attend par moment des pluies continues, à d’autres plutôt des averses et localement aussi des orages. L’après-midi s’annonce donc plutôt chahutée

Avertissement orages : l’Institut Royal Météorologique a placé toute la Belgique en code jaune et prévoit localement des cumuls de précipitations intenses en peu de temps de l’ordre de 10 à 15 litres d’eau/m². Voici le détail des cumuls attendus :