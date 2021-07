Orages en Belgique : les voitures se font emporter en Province de Namur

L es orages ont éclatés sur les régions en province de Namur, du Brabant Wallon et au-dessus de Bruxelles . Les régions de la Province de Namur et Luxembourg sont particulièrement touchées (Daussoulx, Wépion, Jambes, Yvoir, Neufchâteau, Andenne, Walhain, Louvain-la-Neuve, Philippeville, Dinant, Saint-Nicolas etc).

Situation dans les prochaines heures

Les orages remonteront doucement vers le Nord du pays laissant derrière eux un temps plus calme (particulièrement le long de la frontière française).

Demain dimanche, le temps redeviendra plus sec en matinée. On parlera de pluie dés la mi-journée. On prévoit à nouveau des averses orageuses localement soutenues qui vont durer une bonne partie de l’après-midi, entrecoupées d’éclaircies. Les températures accuseront le coup et nous ne dépasserons plus 19 à 24°C.

Pas de perspective d’amélioration pour le début de la semaine prochaine, nous resterons sur la trajectoire de nombreuses averses jusqu’à mercredi et les températures n’évolueront plus : 19 à 22°C. Nous devrions terminer le mois de juillet avec des températures trop basses pour la saison.