On s'attend à battre tous les records de températures

C’est parti pour deux journées historiques au niveau de la météo belge et ceux qui ont déjà souffert de la chaleur hier ne seront pas en reste aujourd’hui et demain.

Un ciel bleu déjà ce matin et des températures qui vont rapidement grimper ! On sera déjà entre 27 et 32° en milieu de matinée. Dans l’après-midi, un soleil de plomb, une chaleur étouffante partout mais quelques voiles nuageux vont s’infiltrer sur l’Ouest du pays et, combinés à un petit vent venant de la côte, les températures seront un peu moins hautes. On parle tout de même de 28° à la mer, de 35° à Tournai et de 36° à Anvers mais comparé au reste du pays, c’est plus respirable. 35° également sur les hauteurs, 37° à Bruxelles, Namur et Arlon, 38° à Liège et 39 voire 40° déjà aujourd’hui en Campine. Et on s’attend à une forte concentration en ozone mais pas en particules fines.

La nuit prochaine sera calme et chaude ! On ne descendra pas sous la barre des 20° dans de nombreuses régions. Il n’y a que la mer et les Hautes Fagnes qui respireront un peu avec respectivement 18 et 15°.