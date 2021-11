Octobre 2021 : un mois pluvieux

Nous sommes le 1er novembre, l’IRM a donc sorti le bilan climatologique du mois d’octobre qui vient de se terminer.

Et le fait marquant c’est indéniablement les quantités de précipitations. Octobre a été le deuxième mois le plus humide depuis 1991. On a relevé de grande quantité de précipitations à Uccle avec 121,1 mm alors que la normale pour un mois d’octobre est presque 2 x moins grande : 67,8 mm.

A Uccle, c’est en début de mois, le 3 qu’il a plus beaucoup : 29,8 mm en 24h. Ailleurs, dans le pays, la station de Chièvres a été bien arrosée le 2 octobre avec 40,2 mm.