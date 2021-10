La météo - 15/10/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteo News Ce matin, on attend l’arrivée d’une perturbation par le nord du pays, les premières gouttes tomberont de la Flandre occidentale à la région d’Anvers. Ailleurs, il y aura des bancs de brouillard en début de journée et ensuite le ciel sera généralement bien nuageux. En fin de matinée, les thermomètres afficheront 10 à 11°C sur les hauteurs et 12 à 15°C en plaine.

© Meteo News En cours d’après-midi, la perturbation descendra vers le sud en donnant quelques faibles pluies. Les régions plus au Nord retrouveront un temps sec avec des éclaircies. Le vent sera faible, orienté au secteur nord, et les températures maximales seront conformes aux moyennes de saison avec de 11 à 13°C prévus en Ardenne, 14°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et 15°C pour Bruxelles, Tournai et la Flandre.

La nuit prochaine sera fraîche sous un ciel bien dégagé. Des gelées seront possibles localement et les minima iront de 0°C dans les Hautes-Fagnes à 6°C près du bord de mer. Mais ça pourrait descendre plus bas dans certaines vallées de l’Ardenne.

6 images © Meteo News

Retour d’un temps sec et d’éclaircies pour demain

Demain matin, des bancs de nuages bas voire de brouillard seront présents en de nombreux endroits. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux avec un temps sec. Les nuages seront plus nombreux sur la moitié Est du territoire. Les maxima baisseront un peu et ne dépasseront pas 8 à 14°C. La journée de dimanche devrait être assez lumineuse avec des éclaircies qui se développeront un peu partout, même si par moments les voiles nuageux pourraient être plus épais donnant au ciel un aspect laiteux. Maxima de saison, compris entre 12 et 15°C. Lundi, le temps sera sec et voilé, voire brumeux en matinée. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 14 à 17°C. Retour d’un ciel plus nuageux et d’averses dès la journée de mardi.

6 images © Meteo News