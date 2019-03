Nuage ou soucoupe volante: mais que s'est-il passé à Al-Aïn?

Certains habitants d'Al-Aïn, l'une des plus grandes villes des Émirats arabes unis, se sont inquiétés d'un phénomène plutôt étrange apparu dans leur ciel ce dimanche... et on les comprend !

Le phénomène, filmé par l'astronome et météorologue Ibrahim Al Jarwan, a en effet de quoi intriguer et faire penser un véhicule "extraterrestre", un OVNI, arrivant sur notre planète. Il n'en est bien sûr rien et ce phénomène, pour impressionnant qu'il soit, est bien connu des météorologues et autres amateurs du ciel sous le nom de "trou de virga" ou cavum.

Une histoire de cristaux de glace

Concrètement il s'agit de l'effondrement d'une partie de nuage créant cette forme de "soucoupe". Le passage d'un avion au travers d'une fine couche nuageuse peut, typiquement, provoquer ce genre de phénomènes.

Tant que rien ne les perturbe, les gouttelettes formant les nuages de moyenne et haute altitude restent en surfusion (état liquide de l'eau malgré des températures négatives). Une fois un avion passé, la température change à cet endroit et fige donc les gouttelettes en cristaux de glace (qui deviennent ce que l'on appelle des mèches de virga) qui chutent vers le sol et créent donc cet impression "ovniesque" qui a pu en inquiéter plus d'un.