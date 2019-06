Nouvelle alerte aux orages pour ce mercredi soir

Nous n'en n'avons donc pas encore terminé avec les orages.

En effet, la zone de pluie qui stagne un peu sur l'ouest du pays va repartir vers l'est en fin de journée.

A l'avant (des Cantons de l'Est à la Gaume), c'est de l'air plus doux qui est toujours présent.

A la rencontre de ces deux masses d'air, un risque orageux est à nouveau envisageable.

Même si l'IRM a placé l'ensemble du territoire en alerte jaune, ce sont les provinces de Liège et de Luxembourg qui seront potentiellement les plus concernées.

Contrairement à hier où l'intensité électrique était remarquable, ces orages prévus ce soir seront plutôt caractérisés par des pluies plus abondantes et de plus longue durée qu'hier. On pourrait localement entre 18h et 6h du matin observer plus de 20 litres d'eau par m².

Le pic d'activité orageuse devrait se situer entre 19 et 23h.