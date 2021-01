Cette nuit sera glaciale. Les thermomètres afficheront -7 °C à St-Hubert, à Arlon, ça pourrait même descendre plus bas du côté d’Elsenborn. On attend -4 °C à Namur et Charleroi, -3 °C à Liège, -2 à Bruxelles et 0 °C à Ostende. Le temps sera calme avec de rares éclaircies et quelques bancs de brouillard givrant principalement en Ardenne.

Evolution des précipitations de samedi à dimanche

Nouvel épisode neigeux entre samedi et dimanche - © Tous droits réservés

Les premières neiges toucheront le littoral vers 13 heures et se propageront vers le centre. Elles devraient atteindre la région bruxelloise vers 15 heures et l’est entre 17 et 19 heures On attend une belle couche de neige de 5 à 10 cm voire plus en Ardenne. Comme cette perturbation fait à nouveau la limite entre l’air froid et l’air doux, les précipitations vont se transformer en pluie par le littoral mais tombant sur un sol froid, cela donnera des pluies verglaçantes. La situation sera donc très délicate en fin d’après-midi et soirée sur le NO. En fin de nuit, les précipitations se décaleront vers l’est tout en faiblissant.