Nous venons de vivre la semaine la plus chaude jamais enregistrée en Belgique

Depuis une semaine, entre le 6 et le 12 août, la température maximale n’est pas descendue sous la barre des 30 °C à la station de référence d’Uccle. Et si on fait la moyenne de toutes ces températures maximales, on obtient très précisément 33,47 °C. C’est du jamais vu pour une période de 7 jours depuis le début des mesures en 1892.

la vague de chaleur de l'été 1976, la plus longue du XXe siècle. La sécheresse qui l'accompagnait a provoqué une pénurie d'eau potable

Mais, certaines personnes s’en souviennent, la canicule de 76 a duré plus longtemps. Durant 16 jours consécutifs, du 22 juin au 8 juillet, les températures étaient supérieures à 30 °C. C’est d'ailleurs la vague de chaleur la plus longue du XXe siècle.

Le précédent record date effectivement de l’été 1976. Entre le 30 juin et le 6 juillet, la moyenne des températures maximales était de 33,13 °C.

Aurons-nous de plus en plus chaud à l’avenir ?

Si la canicule de 1976 reste la période la plus marquante pour la chaleur et la sécheresse, on ne peut ignorer la tendance au réchauffement.

Pascal Mormal, prévisionniste de l’IRM, s’en inquiète.

On observe de plus en plus des t° extrêmes

Depuis 1892, la station d’Uccle a affiché des températures égales ou supérieures à 35 °C à 12 reprises. Et sur ces 12 jours, la moitié a eu lieu ces 3 derniers étés, à raison de 2 chaque année. Rappelez-vous l'été passé, en 2019, la vague de chaleur a été brève mais de grande intensité avec la température record de 39,7 °C.

A titre de comparaison, la moyenne climatique pour la t° maximale à Uccle est de 23 °C en juillet et 22,3 °C en août.