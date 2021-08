Nous terminons cette semaine avec un risque d’averses et beaucoup de vent

La météo - 06/08/2021 Les prévisions en Belgique

© RTBF - DREAMWALL Après le passage de la zone de pluie de la nuit, c’est un ciel de traîne qui se met en place ce matin avec une alternance d’averses et de temps plus sec accompagné de quelques éclaircies. Le vent soufflera assez fort, jusqu’à 50 km/h en rafales à l’intérieur des terres et jusqu’à 60 km/h près du bord de mer. Pour la fin de matinée, on attend de 14 à 15°C sur les reliefs ardennais, 17 à 19°C en général sur le reste du territoire et 20°C près d’Hasselt.

© RTBF - DREAMWALL Pas d’amélioration attendue pour l’après-midi : les nuages seront toujours assez nombreux et ils seront par moments accompagnés d’averses, parfois assez soutenues. Un coup de tonnerre n’est pas exclu près des frontières avec l’Allemagne et les Pays-Bas. Le vent se renforcera encore avec des rafales jusqu’à 60 voire 70 km/h. Les maxima se maintiendront légèrement sous les normes de saison : 16 à 18°C attendus en Ardenne, 20 à 21°C dans le reste de la Wallonie, 19°C pour le littoral et 22°C à Bruxelles et en Campine.

5 images © RTBF – DREAMWALL

Ce soir et cette nuit, il y aura toujours des averses mais elles seront plus faibles et plus éparses. Les minima se situeront entre 11 et 14°C.

Le week-end s’annonce toujours instable et frais

Les dernières tendances pour le week-end ne sont pas vraiment réjouissantes : il y aura toujours un risque d’averses entrecoupées d’éclaircies. La matinée de demain s’annonce quand même sèche et assez lumineuse sur une large partie centrale de notre pays. Les averses seront parfois orageuses samedi après-midi sur la moitié nord. L’ambiance sera de nouveau plus venteuse dimanche. Les maxima resteront bloqués entre 16 et 23°C samedi, et entre 17 et 21°C pour dimanche après-midi. Encore des averses localement orageuses attendues pour la journée de lundi et quelques ondées pour mardi, avant le retour de quelques jours plus secs et aussi plus lumineux dès mercredi. À noter également que les températures deviendront enfin estivales.