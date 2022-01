Notre pays sera coupé en deux ce vendredi : soleil au sud et brouillard au nord

© Meteo News La journée débutera encore dans le brouillard, parfois givrant, en basse et moyenne Belgique tandis que le ciel sera plus dégagé sur les reliefs. Les gelées sont une nouvelle fois fréquentes ce matin. Les températures ne dépasseront pas -3 à 1°C. Elles seront parfois positives sur les hauteurs et négatives en plaine, en raison d’un phénomène d’inversion thermique. Mais il fera plus froid encore dans certains vallons encaissés de l’Ardenne. Prudence si vous devez prendre la route, il y a un risque de chaussées glissantes et de visibilité réduite par endroits. L’Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement jaune concernant un risque de conditions glissantes mais aussi un risque de brouillard.

© Meteo News La couche de nuages bas aura du mal à se dissiper au nord du sillon Sambre-et-Meuse en cours d’après-midi. En revanche, le temps sera pleinement ensoleillé sur le reste du territoire. Les températures les plus élevées seront atteintes dans les régions ensoleillées, c’est-à-dire au sud du sillon Sambre-et-Meuse, ce qui est assez inhabituel. Les maxima atteindront 5°C au Signal de Botrange mais seulement 3°C à Bruxelles. On attend 5 à 6°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, 7°C près de Saint-Hubert et de Virton, mais seulement 3 à 5°C en Flandre.

Dans le courant de la nuit, les brouillards s’étendront à toutes les régions et le gel sera toujours fréquent avec des minima qui descendront entre -2 et +2°C.

5 images © Meteo News

Temps généralement sec mais nuageux ces prochains jours

Demain, la matinée se déroulera sous les nuages bas et les brouillards. Mais ils devraient se dissiper en cours de journée au profit d’un ciel plus dégagé le long de la frontière française et jusqu’à la région bruxelloise. Les maxima seront dans les normes de saison, compris entre 2 et 6°C. Retour d’un temps plus gris et humide partout dimanche, avec quelques gouttes possibles. Maxima de 1 à 8°C. Lundi, on attend encore beaucoup de nuages le matin. Ils devraient s’évacuer vers le sud-est du pays au fil des heures, mais cela reste à confirmer. Les températures iront de 2 à 8°C l’après-midi.

5 images © Meteo News