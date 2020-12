Un Noël blanc ? Pas impossible en Ardenne...

Par contre, en Ardenne, et suivant l'altitude, on va suivre d'un peu plus près la situation qui aura tendance à devenir hivernale à partir du 24 décembre dans la journée, avec une confirmation du refroidissement les jours suivants. Donc clairement, la probabilité de voir de la neige au sol le 25 décembre sera limitée au "toit" de la Belgique.

Chaque année, c'est la même question : aurons-nous un Noël blanc ? Le dernier en date, et non des moindres remontait à 2010 avec la dernière grosse tempête de neige observée sur le pays les 19 et 20 décembre 2010. Pour cette année 2020, une chose est sûre, pas de Noël blanc en plaine, tout au plus peut-être un peu de grésil ou quelques flocons de neige fondante se mêlant à la pluie lors d'une averse froide (sorte de giboulée).

Prévisions de neige au sol

Couche de neige possible le 25 décembre à 7h - © Meteociel Cette fois la couche de neige le 28 décembre à 19h - © Météociel Enfin la couche de neige prévue dans la nuit de la Saint-Sylvestre (1h du matin le 01 janvier) - © Meteociel

Première image, le 25 décembre à 7h du matin. Selon les derniers modèles, il y aurait des traces de neige au sol au-dessus de 450 m d'altitude en province de Liège et de Luxembourg. Le maximum serait de 5 cm de neige fraîche sur la région de Botrange.

Seconde image, le 28 décembre à 19h, les chutes de neige vont gagner dimanche soir, la nuit de dimanche à lundi et lundi l'ensemble du territoire. Neige fondante et pluie en plaine, neige fondante à 200m d'altitude, et neige susceptible de tenir au sol à plus haute altitude. Selon ce modèle : on aurait donc un sol blanchi depuis la Botte du Hainaut, sur le Condroz namurois et liégeois. Et sur l'Ardenne, on évoque 4 à 7 centimètres de neige au sol entre St-Hubert et Botrange.

Troisième image, le 01 janvier, cette fois la neige pourrait s'inviter jusqu'en plaine avec des traces au sol sur quasiment tout le territoire et des pointes à 15 centimètres sur la région de St-Hubert et 12 centimètres du côté d'Elsenborn.

La quatrième image montre la prévision de chute de neige maximale pour la soirée du dimanche 27 décembre avec en orange la neige et en bleu la pluie.

En conclusion : le Noël blanc sera donc réservé au toit de la Belgique, par contre la Saint-Sylvestre devrait revêtir un petit manteau hivernal.