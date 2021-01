Neige ce samedi : la Belgique plus touchée que prévu

Une perturbation venue de France a envahi notre territoire cet après-midi et elle poursuit lentement son chemin sur la Belgique. La couche de neige à de quoi surprendre par endroit. Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse par exemple, la couche dépasse par endroit les 10 cm. Elle continuera son bonhomme de chemin la nuit prochaine, donnant toujours des chutes de neige consistantes par endroit.

Les températures resteront à peine positives en début de nuit avant une nette baisse (et donc une formation de verglas par endroit). On attend environ plus de 5cm en plaine de part et d'autre du sillon Sambre et Meuse, 5 à 10cm sur les hauteurs.

Le gros des précipitations devraient avoir quitté notre pays d'ici 3 ou 4h du matin.

Les régions de Thuin, Anderlues et Charleroi sont déjà bien impactées, en témoigne les images que vous nous envoyez sur le groupe Météo RTBF, ciel partagé. Il faudra donc rester bien prudents sur nos routes la nuit prochaine et demain matin. L'IRM a d'ailleurs émis un avertissement orange pour des conditions glissantes attendues sur les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.